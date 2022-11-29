Семь косуль и лося убили браконьеры в Поставском районе

Ігар Арцюх • 29/11/22 23:40 • Экалогія

В Поставском районе сельчанин застрелил 7 косуль и лося, ущерб, нанесенный природе, оценили в 36 480 рублей.



В охотничьих угодьях Поставского района работники Глубокской межрайонной инспекции обнаружили на земле следы волочения и протекторы шин автомобиля. Неподалеку нашли место с признаками добычи дикого животного.

Следы автомобиля привели инспекторов к частному подворью в деревне Андроны. Хозяин находился дома и позволил осмотреть участок.

Во дворе на снегу были замечены капли бурого цвета, которые вели к одной из хозяйственных построек. В ней нашли пять особей косули европейской, часть черепа лося с рогами и приспособление для разделки животных (талька).

На место была вызвана следственно-оперативная группа Поставского РОВД, которая совместно с сотрудниками Глубокской межрайонной инспекции проведела осмотр подворья.

В результате в бане нашли мясо лося и ещё двух взрослых особей косули. А на придомовой территории обнаружили яму для утилизации останков животных. В ней были останки лося (шкура, ноги и часть головы), а также останки двух особей взрослых самок косули европейской (шкура и головы).

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Выяснилось, животные были добыты без надлежащего на то разрешения, а их добыче причастен сын хозяина дома, проживающий с ним.

Вред, причиненный окружающей среде, в результате незаконной добычи семи особей косули европейской и одной особи лося составляет 1140 базовых величин или 36 480 рублей.

Следственно-оперативная группа изъяла около 400 килограммов мяса дичи и два зарегистрированных охотничьих ружья. В отношении сельчанина, незаконно добывшего восемь охотничьих животных, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 282 УК, сообщает пресс-служба Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.