В Глубокском районе женщина на легковушке улетела в кювет

Іван Дзедушкін • 29/11/22 14:55 • Здарэнні

29 ноября в Глубокском районе легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево.



Около 10:30 возле деревни Дерковщина 41-летняя жительница Глубокского района, ехавшая на автомобиле «Renault», не справилась с управлением и совершила съезд в правый по ходу движения кювет. Там автомобиль наехал на придорожное дерево.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.