В Витебске грузовик снес с дороги легковушку, водитель скрылся

Іван Дзедушкін • 29/11/22 22:53 • Здарэнні

32-летняя женщина и годовалый ребенок пострадали в Витебске в результате столкновения грузовика с легковушкой, водитель «МАЗ» скрылся с места ДТП.



Авария произошла 29 ноября, примерно в 15:15. на закруглении дороги в районе перекрестка улиц 14-й Полоцкой и Карла Маркса прицеп грузовика занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Renault Logan».

В результате ДТП пострадали пассажиры легкового автомобиля: 32-летняя женщина и ее годовалый ребенок. Они с травмами были доставлены в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

https://youtu.be/ttTPpuk2Ic8

Водитель грузовика с места происшествия скрылся, но вскоре сотрудниками ГАИ был установлен и задержан. Им оказался 49-летний работник одной из организаций Новополоцка.