Автобус и легковушка столкнулись под Витебском, один человек погиб, еще трое пострадали

Іван Дзедушкін • 30/11/22 23:26 • Здарэнні

Вечером 30 ноября под Витебском легковушка врезалась в сочлененный пригородный автобус. В ДТП один человек погиб, еще трое пострадали.



Около 16:00 на автодороге М-8 в районе деревни Сеньково Витебского района 43-летний водитель легкового автомобиля «Volvo», ехавший в направлении Витебска, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом «МАЗ» с «гармошкой».

На момент ДТП в автобусе находилось 35 человек. В результате столкновения водитель «Volvo» получил тяжелые травмы и погиб на месте аварии. 62-летнего водителя автобуса, а также двух пассажиров — 59-летнего взрослого и 11-летнего ребенка — пришлось доставить в больницу для осмотра, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.