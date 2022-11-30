Бывшего мэра Витебска наградили почетной грамотой

Сяржук Серабро • 30/11/22 14:45 • Палітыка

Виктор Николайкин награждён почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь.



Постановление об этом принято 28 ноября. Как председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания господин Николайкин награжден за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие и усовершенствование законодательства.

Виктор Николайкин занимал кресло председателя Витебского горисполкома в течение 10 лет, пока в 2019 году не стал депутатом Палаты представителей. В своей агитации он обещал решить следующие проблемы:

Помощь в решении повседневных жизненных проблем. Завершение капремонта городской центральной клинической больницы на улице Горького. Реконструкция городских очистных сооружений на Заречной улице. Строительство физкультурно-спортивной площадки СШ №19. Капремонт СШ №31 и СШ №35. Ремонт яслей-сада №67. Ремонт бассейна спорткомплекса «Комсомолец». Модернизация сетей уличного освещения. Капитальный ремонт жилых домов, в том числе замена лифтов, а также благоустройство дворов. Асфальтирование дорог и улиц, в том числе в секторе индивидуальной застройки.

Также он обещал обеспечить, будучи депутатом, завершение таких витебских долгостроев, как соединение проспекта Строителей с микрорайоном Билево, строительство банно-оздоровительного комплекса на улице Воинов-Интернационалистов и реконструкция Полоцкого путепровода