Нашли самые большие сосульки в Витебске или нет?

• 01/12/22 17:03 • Здароўе

Туристы, приехавшие в Витебск или даже проезжающие через него, могут полюбоваться ледяными сталактитами.
Нашли самые большие сосульки в Витебске. Фото ННВ

Огромные сосульки образовались на крыше трехэтажного дома №18 на Локомотивной улице, здание расположено возле железной дороги и переходного моста витебского железнодорожного вокзала.

Нашли самые большие сосульки в Витебске. Фото ННВ

Эти ледяные сталактиты достигли огромных размеров: как видно из фото они спускаются с крыши до середины верхнего этажа, то есть длина крупнейших сосулек как минимум 1 метр 25 сантиметров.

Нашли самые большие сосульки в Витебске. Фото ННВ

Напомним, что недавно председатель Витебского горисполкома Николай Орлов распорядился принять меры по сколу сосулек и наледи со зданий и сооружений, чтобы избежать угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан.

            
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