Нашли самые большие сосульки в Витебске или нет?
Туристы, приехавшие в Витебск или даже проезжающие через него, могут полюбоваться ледяными сталактитами.
Огромные сосульки образовались на крыше трехэтажного дома №18 на Локомотивной улице, здание расположено возле железной дороги и переходного моста витебского железнодорожного вокзала.
Эти ледяные сталактиты достигли огромных размеров: как видно из фото они спускаются с крыши до середины верхнего этажа, то есть длина крупнейших сосулек как минимум 1 метр 25 сантиметров.
Напомним, что недавно председатель Витебского горисполкома Николай Орлов распорядился принять меры по сколу сосулек и наледи со зданий и сооружений, чтобы избежать угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан.
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