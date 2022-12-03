В результате взрыва газа в Витебске пострадал мужчина
2 декабря в одном из домов на 9-й Лучесской улице в Витебске произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадал один человек.
35-летний витеблянин пытался заправить одноразовый газовый баллом объемом 400 миллилитров от пятилитрового газового баллона прямо в жилом доме.
В результате его действий произошла утечка газа, и вспышка газовоздушной смеси. Конструкции дома в результате взрыва повреждены были.
Причина происшествия – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов, сообщается пресс-службой МЧС.
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