В результате взрыва газа в Витебске пострадал мужчина

Зоя Машэка • 03/12/22 12:56 • Здарэнні

2 декабря в одном из домов на 9-й Лучесской улице в Витебске произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадал один человек.



35-летний витеблянин пытался заправить одноразовый газовый баллом объемом 400 миллилитров от пятилитрового газового баллона прямо в жилом доме.

В результате его действий произошла утечка газа, и вспышка газовоздушной смеси. Конструкции дома в результате взрыва повреждены были.

Причина происшествия – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов, сообщается пресс-службой МЧС.