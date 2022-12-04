Еще один взрыв газа произошел в Витебской области
Вечером 3 декабря взрыв газа произошел в деревне Бояры Докшицкого района, пострадала супружеская чета, повреждено строение.
В 19:35 пожарные получили сообщение о вспышке котельной одного из частных домов в этой деревне газовоздушной смеси без последующего горения.
В результате взрыва в здании котельной были повреждены стропильная система, потолочное перекрытие, оконная рама и дверной блок. Ожоги получили 54-летний хозяин подворья и его 59-летняя жена, сообщается пресс-службой МЧС.
Причина вспышки устанавливается.
Напомним, что за день до этого взрыв бытового газа произошел в Витебске, пострадал один человек.
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