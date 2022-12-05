Витебский КГК «накрыл» сеть ресторанов. Узнали, к кому пришли

Сяржук Серабро • 05/12/22 15:19 • Эканоміка

Уголовное дело в отношении крупной сети ресторанов и кафе, зарегистрированной в Витебске, возбуждено за уклонение от налогов. Из-за сокрытия 13 000 000 рублей выручки бюджет недосчитался 4 000 000 рублей налогов.



По версии КГК, должностные лица и собственники сети ресторанов преднамеренно раздробили свой бизнес, зарегистрировав не менее 12 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей с аналогичным видом деятельности — в сфере общественного питания и доставки горячей еды.

Эти структуры применяли упрощенную систему налогообложения, что позволило искусственно распределять между ними выручку, создавая видимость законности применения специального режима налогообложения.

Кроме того, на торговых объектах функционировала устойчивая система сокрытия получаемой наличной выручки — КГК утверждает, что от налогообложения скрывалось более половины выручки. Эти деньги доставлялись в единый центр, после чего распределялись между фигурантами уголовного дела.

Согласно данным черновой бухгалтерии, объем сокрытой выручки составил более 13 000 000 рублей, размер неуплаченных налогов – более 4 000 000 рублей.

Также утверждается, что более 210 работников сети, а это практически весь персонал, включая поваров, курьеров и администраторов, получали заработную плату «в конвертах». По информации КГК такое вознаграждение составляло от 600 до 1500 рублей в месяц.

На торговых объектах фирмы прошли обыски, в результате которых изъяли подготовленную к отправке курьером наличную выручку и черновые записи по ее учету.

По этому уголовному задерживали семь человек, они в статусе подозреваемых. Двоих из них поместили под стражу, сообщается пресс-службой КГК.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области сообщает, что в сеть ресторанов и кафе входило более 40 объектов по всей стране.

На фото из сообщений КГК представлен интерьер одного из кафе «СушиДом» и окончание URL сайта сети. Вероятно «пришли» к ним в конце ноября, так как 30 ноября на страницах соцсетей появилось сообщение о приостановке работы по техническим причинам.

Сегодня на странице «СушиДом Витебск» также появилось сообщение о том, что заведение приостанавливает акцию в день рождения, ежедневные розыгрыши и действие промокодов до полного восстановления работы.

Сеть «СушиДом» была организована россиянкой, которая вышла замуж за витеблянина. Пара пыталась создать подобный бизнес в России, но потом переехала в Беларусь. О пути к успеху этого бизнеса можно почитать на сайте «АльфаБанка».