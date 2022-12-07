В Беларуси начали проверку реагирования на акты терроризма, на улицах может появиться военная техника
7-8 декабря в Беларуси проводится проверка государственной системы реагирования на акты терроризма.
В это время запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности, а также временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности и даже применение имитационных средств поражения в учебных целях.
Приносим извинения за возможные неудобства, — говорится в сообщении Государственного секретариата Совета безопасности — под руководством которого проводятся эти мероприятия.
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