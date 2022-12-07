В Витебске у всех лесхозов будет одна цена на новогодние елочки

ННВ • 07/12/22 18:34 • Падзеі

Цены на новогодние деревья на елочных базарах всех лесхозов в Витебске будет единые. Точки по продаже елочек откроются с 20 декабря.



Новогодние ёлочные базары в Витебске в этом году будут работать на прежних местах, их расположение следующее:

Полоцкий рынок;

Смоленский рынок;

Южный рынок;

у магазина № 23 ОАО «Витебские продукты» (Смоленская улица, 3/1);

пересечение улиц Максима Горького и Академика Павлова;

Пролетарская площадь;

у магазина № 141 ОАО «Веста» на проспекте Победы;

остановка городского транспорта «Юг-7» на улице Чкалова;

Московский проспект, 45/1;

улица Мира, 44 (ГПЛХО);

улица Титова, 113;

пересечение улицы Смоленской и проспекта Фрунзе;

у магазина «Доброном» на улице Правды, 64а;

у магазина «Копеечка» на улице Воинов-Интернационалистов, 11а;

в районе торгового центра «Евроопт» на Московском проспекте, 130;

в районе торгового центра «ТриО» на проспекте Строителей, 15в.

https://www.youtube.com/watch?v=-d6rGgsqZrU

Витебское ГПЛХО уверяет, что для удобства покупателей режим работы елочных базаров максимально продлят. В ассортименте торговых точек лесхозов традиционно будут ели, сосны, а также елочные букеты и живые ели в кадках.

Стоимость срубленного новогоднего дерева, как и обещали, останется прежней: елочку или сосенку высотой до 1 метра можно будет купить за 11 рублей 50 копеек, до 2 метров – за 14 рублей 50 копеек, до 3 метров – за 21 рубль. Живые ели в кадках, в зависимости от высоты, будут стоить 26 рублей или 32 рубля. Новогодний букет из лапок можно купить за 4 рубля без шишек и 5 рублей с шишками.

Кроме того в лесничествах можно приобрести ели высотой до 30 метров, самое большое дерево обойдется в 173 рубля 25 копеек.