Витебский «Гордормост» срочно ищет дворников
Уборщики территории, трактористы и водители автомобилей срочно набираются на работу в предприятие «Гордормост» в Витебске.
Подбор работников на эти вакансии в срочном порядке ведет государственная служба занятости города, сообщает официальный сайт горисполкома.
Обращаться для трудоустройства можно по адресу: улица Богдана Хмельницкого, дом 10, кабинеты 6 и 7, а также по телефонам 36-25-49 и 36-25-09.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: