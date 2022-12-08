Завершился суд над хакером, взломавшим сеть проката электросамокатов в Витебске

Сяржук Серабро • 08/12/22 15:36 • Крымінал

35-летний витеблянин самостоятельно освоил программирование и создал программу, позволявшую брать контроль над самокатами одной из кар-шеринговых компаний Витебска.



Молодого человека задержали в июне 2022 года, после того, как он угнал три самоката. Ему выдвинули обвинения сразу по двум статьям уголовного кодекса: за кражу и за разработку вредоносных компьютерных программ.

За кражу электросамокатов суд Первомайского района на основании части 1 статьи 205 УК приговорил витеблянина к штрафу в размере 1305 рублей, это наказание им уже отбыто.

25 ноября суд Октябрьского района рассматривал дело по обвинению мужчины в разработке и использовании вредоносных программ.

Как было установлено в ходе судебного заседания, витеблян написал программу для Android, которая заставляла самокат вместо сервера кар-шеринговой сети направлять сообщения на сайт хакера. В результате самокаты переставали отображаться на картах у компании-владельца.

В суде молодой человек полностью признал свою вину. Он рассказал, что сначала при помощи своей программы просто бесплатно катался на самокатах, а потом решил их похитить.

На основании части 1 статьи 354 УК суд приговорил его за создание и использование вредоносных программ к штрафу в размере 1120 рублей. С учетом первого приговора окончательно ему был назначен штраф в 1305 рублей, а наказание зачтено как полностью отбытое.