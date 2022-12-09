Лобовое столкновение в Шумилинском районе, погиб один из водителей

Іван Дзедушкін • 09/12/22 12:50 • Здарэнні

8 декабря в Шумилинском районе столкнулись две легковушки, один из водителей погиб на месте ДТП.



По предварительной информации МВД, около 11:30 в районе деревни Хотилово 49-летний минчанин, ехавший на автомобиле «Chrysler», не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

На «встречке» его «Chrysler» столкнулся с «Mazda». В результате столкновения 40-летний водитель японского автомобиля получил тяжелые травмы и погиб.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.