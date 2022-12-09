Витебский облисполком хочет отремонтировать свое крыльцо, только проект обойдется почти в 60 тыс. руб.

Сяржук Серабро • 09/12/22 15:34 • Культура

У здания Витебского облисполкома на улице Гоголя собираются ремонтировать крыльцо. Ищут подрядчика на разработку строительного проекта.



Запрос ценовых предложений для разработки строительного проекта по объекту «Капитальный ремонт крыльца административного здания Витебского областного исполнительного комитета по адресу г. Витебск, ул. Гоголя,6» разместило управление капитального строительства Витебского облисполкома.

Проект должны подготовить до конца января будущего года. Ориентировочная стоимость этих работ составляет 58 830 рублей 36 копеек, а финансируются они за счет бюджетных средств.

Витебский облисполком размещается в историческом здании женское духовное училище, построенном в 1899-1902 года по проекту А. Павловского и П. Виноградова. Крыльцо здания представляет собой парадный портик с четырьмя массивными колоннами, которые поддерживают балкон актового зала на втором этаже.

Здание является историко-культурной ценностью 2-й категории.