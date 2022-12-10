Меньше, чем в июле получили работники в Витебской области в октябре

Сяржук Серабро • 10/12/22 19:55 • Эканоміка

Номинальная начисленная средняя заработная плата в Витебской области падает уже два месяца подряд.



В октябре номинальная начисленная средняя заработная плата работников Витебской области по данным статистики оказалась меньшей, чем в июле.

В августе она составляла 1440 рублей 90 копеек, в сентябре уже 1402 рубля 40 копеек, а октябре уже только 1379 рублей 30 копеек. Таким образом, за два месяца даже номинальная начисленная средняя заработная плата в регионе снизилась на 4,3% и оказалась ниже июльской, когда она составляла 1397 рублей 30 копеек.

Сильнее всего в октябре зарплата упала в сфере профессиональной, научной и технической

Деятельности, где она снизилась по сравнению с сентябрём практически на 19%, а также в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — на 10%.

Реальная заработная плата в разрезе регионов Витебщины в октябре по сравнению с сентябрем сильнее всего упала в Верхнедвинском районе — сразу на 7%, затем идут Лиозненский (5,5%), Дубровенский (5,3%) и Чашникский (5,1%) районы.