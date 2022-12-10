Под Витебском легковушку нанизало на дорожное ограждение, водителя доставали спасатели

Зоя Машэка • 10/12/22 19:31 • Здарэнні

10 декабря под Витебском произошло еще одно ДТП, водителю легковушки потребовалась помощь спасателей.



По предварительной информации ГАИ, на 18-м километре автодороги Р-49 42-летний вителянин неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные и дорожные условия, допустил занос автомобиля, в результате чего наехал на барьерное ограждение.

«Toyota Corolla Verso» оказалась буквально пронзенной металлической полосой отбойника. Водитель был зажат в салоне автомобиля. С помощью специального аварийно-спасательного инструмента спасатели обрезали пластиковые части приборной панели салона, чтобы добраться до пострадавшего и с помощью универсального разжима освободить его ногу.

Травмированного водителя передали работникам скорой медицинской помощи, его госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

На момент ДТП в машине находились еще трое пассажиров, которые не пострадали и до приезда спасателей покинули автомобиль самостоятельно.