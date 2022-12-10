Под Витебском легковушку нанизало на дорожное ограждение, водителя доставали спасатели

• 10/12/22 19:31 • Здарэнні

10 декабря под Витебском произошло еще одно ДТП, водителю легковушки потребовалась помощь спасателей.
Под Витебском легковушку нанизало на дорожное ограждение, водителя доставали спасатели. Фото МЧС

По предварительной информации ГАИ, на 18-м километре автодороги Р-49 42-летний вителянин неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные и дорожные условия, допустил занос автомобиля, в результате чего наехал на барьерное ограждение.

«Toyota Corolla Verso» оказалась буквально пронзенной металлической полосой отбойника. Водитель был зажат в салоне автомобиля. С помощью специального аварийно-спасательного инструмента спасатели обрезали пластиковые части приборной панели салона, чтобы добраться до пострадавшего и с помощью универсального разжима освободить его ногу.

Под Витебском легковушку нанизало на дорожное ограждение, водителя доставали спасатели. Фото ГАИ

Травмированного водителя передали работникам скорой медицинской помощи, его госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

На момент ДТП в машине находились еще трое пассажиров, которые не пострадали и до приезда спасателей покинули автомобиль самостоятельно.

            
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