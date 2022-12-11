Два рыбака провалились под лед в Докшицком районе, спасся только один

• 11/12/22 18:29 • Турызм

10 декабря в Докшицком районе на озере Сервечь под лед провалились два рыбака, одного спасти не удалось.
Витебске на Двине открыли сезон подледной рыбалки. Фото Сергея Серебро

В тот день на рыбалку отправились 57-летний и 63-летний жители райцентра. Они оба провалились под лед примерно в 100 метрах от берега.

Два рыбака провалились под лед в Докшицком районе, спася только один. Фото МЧС

Более молодого жителя Докшиц успели вытащить из полыньи другие рыбаки, а вот пенсионер утонул, его тело из воды извлекали спасатели, сообщается пресс-службой МЧС

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