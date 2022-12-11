Недельная норма осадков выпала в Витебске за несколько часов, завтра снегопад продолжится и усилится ветер

• 11/12/22 21:58 • Экалогія

Всего за несколько часов сразу 14 миллиметров осадков в виде снега выпало в Витебске во второй половине дня 11 декабря.
Расчистка снега в сквере Кирова. Последствия циклона «Даниэлла» («Daniella») в Витебске. Фото Сергея Серебро

Утром, по данным синоптиков, высота снежного покрова в областном центре составляла 24 сантиметра. После такого сильного снегопада сугробы в Витебске заметно подрастут, ведь за несколько часов выпало четверть от месячной нормы осадков для декабря.

Как предупреждает метеорологическая служба страны, завтра, 12 декабря, во многих районах Витебской области и в Витебске в частности ожидаются сильный снег, метель и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. При этом на дорогах возможна гололедица.

Все смешалось на Замковой улице: пешеходы, дворники, общественный транспорт и снегоуборочная техника. Последствия циклона «Даниэлла» («Daniella») в Витебске. Фото Сергея Серебро

Транспорт уже испытывает затруднения при движении по заснеженным улицам города. Некоторые автобусы и вовсе не вышли на линию, жалуются пассажиры.

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