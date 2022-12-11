В Витебске сбили женщину на проспекте Черняховского

Іван Дзедушкін • 11/12/22 18:07 • Здарэнні

11 декабря в Витебске на проспекте Черняховского 56-летняя женщина попала под машину.



Сегодня в обед 21-летний водитель, управляя автомобилем «Merсedes», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пересекавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному пешехода.

В результате ДТП женщина получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь. Позже пострадавшую отпустили домой, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.