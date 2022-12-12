Остановка поездов, сугробы почти 40 сантиметров высоты и застрявшие в снежных заносах машины — что принес снегопад на Витебщину?

Сяржук Серабро • 12/12/22 15:44 • Экалогія

За 24 часа в Витебске выпала более декадной номы осадков, обильный снегопад стал вызовом коммунальным службам.



Согласно данным синоптиков, минувшей ночью в областном центре выпало 7 миллиметров осадков, вчерашним днем — 14 миллиметров. Месячная норма для декабря в Витебске составляет 57 миллиметров осадков, так что за истекшие 24 часа в городе выпало более трети этой нормы, а с начала месяца — более половины (61%).

При этом после снегопада высота снежно покрова в Витебске выросла незначительно из-за таяния снега, а вот в Поставском районе образовались сугробы высотой в 38 сантиметров.

В Толочинском районе из-за обледенения проводов произошла задержка в движении 3 пассажирских поездов. Задержка при этом составила до 3 часов. Кроме того спасателям Витебской области пришлось оказывать помощь в извлечении из снежных заносов 8 автомобилей.

Всего в борьбе со стихией в регионе 940 единиц техники и 1446 человек, сообщается пресс-службой МЧС.

По данным ГПО «Белэнерго» в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 523 населенных пунктов, 45 сельскохозяйственных зданий и 1780 трансформаторных подстанций. В их устранении были задействованы 342 человека и 133 единицы техники. Восстановительные работы продолжаются.