Мусоровоз сбил ребенка в Билево
13 декабря в Билево школьник попал под мусоровоз, после ДТП ребенка доставили в Больницу.
Наезд на 13-летнего мальчика совершил 69-летний витеблянин, управлявший спецавтомобилем «ЗИЛ» и ехавший по улице 33-й Армии.
По предварительной информации ГАИ, школьник пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пострадавшего ребенка доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.
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