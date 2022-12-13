Мусоровоз сбил ребенка в Билево

• 13/12/22 17:38 • Здарэнні

13 декабря в Билево школьник попал под мусоровоз, после ДТП ребенка доставили в Больницу.
Мусоровоз сбил ребенка в Билево. Фото ГАИ

Наезд на 13-летнего мальчика совершил 69-летний витеблянин, управлявший спецавтомобилем «ЗИЛ» и ехавший по улице 33-й Армии.

По предварительной информации ГАИ, школьник пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшего ребенка доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

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