Освободили милиционера, осужденного за причинение смертельной травмы участковому в Докшицах, во время конфликта в баре

Сяржук Серабро • 13/12/22 15:58 • Грамадства

Спустя три года после конфликта двух милиционеров из-за девушки в кафе в Докшицах, после которого 19-летний участковый умер, осужденный силовик вышел на свободу благодаря протесту заместителя председателя Верховного Суда.



Конфликт между 19-летним участковым и его коллегой из отдела по борьбе с наркотиками, которому тогда было 22 года, произошел в баре «Сфера» в Докшицах еще ночью 1 сентября 2019 года.

Как было установлено в суде, старший милиционер толкнул младшего в лицо, «в ответ на грубый отказ пойти с ним поговорить о поведении в отношении его подруги и желая привлечь внимание».

После этого у 19-летнего парня изо рта пошла кровь, он упал и потерял сознание. Не смотря на усилия медиков, позже он умер в больнице, не приходя в сознание.

Спустя более двух лет после конфликта, 21 декабря 2021 года, суд Глубокского района признал милиционера, толкнувшего коллегу, виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. На основании части 3 статьи 147 УК, его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также он должен был выплатить матери погибшего участкового 25 000 рублей.

4 марта судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу осужденного силовика, но оставила ее без удовлетворения, а приговор суда Глубокского района без изменения.

В протесте заместителя председателя Верховного Суда на приговор был поставлен вопрос об отмене апелляционного определения, поскольку в апелляционном производстве не в должной мере проверена правильность установления фактических обстоятельств уголовного дела и

применения уголовного закона судом первой инстанции.

7 декабря президиум Витебского областного суда пришел к выводу, что суд первой инстанции признал установленным, что умышленными действиями старшего силовика потерпевшему милиционеру была причинена закрытая тяжелая черепно-мозговая травма, относящаяся к категории тяжких телесных повреждений по признаку опасности для жизни и состоящая в причинной связи с наступившей смертью. Но по результатам многочисленных экспертных исследований экспертами не установлено наличие у погибшего черепно-мозговой травмы, как и не определены степень тяжести и характер (травматический либо нетравматический) образования массивного кровоизлияния под паутинную оболочку и в желудочки головного мозга с распространением на шейный отдел спинного мозга. В месте приложения травматической силы на левой стороне лица участкового телесных повреждений не установлено, в связи с чем выводы суда о причинной связи «удара кулаком в область левой половины лица» с развитием указанного кровоизлияния носит характер предположений. Однако эти выводы экспертов не получили надлежащей оценки в приговоре.

Признав заключения экспертов достоверными и положив их в основу приговора, суд свой вывод о наличии у погибшего закрытой тяжелой черепно-мозговой травмы, как и то, чем он руководствовался при определении степени её тяжести, должным образом не мотивировал.

Указанные обстоятельства не были в достаточной степени выяснены и учтены при постановлении приговора судом первой инстанции, а также оставлены без должного внимания судом апелляционной инстанции.

В результате президиум посчитал, что вынесенный милиционеру приговор нельзя признать законным, обоснованным, он подлежит отмене, а дело — передаче на новое судебное разбирательство. В связи с отменой приговора подлежит отмене и апелляционное

определение.

В итоге приговор и апелляционное определение отменили, а дело передали на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Отсидевшего почти год милиционера выпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.