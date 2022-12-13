Под Витебском женщина родила в уличном туалете, младенец упал в выгребную яму и погиб

Іван Дзедушкін • 13/12/22 11:58 • Крымінал

Пьяная женщина под Витебском родила ребенка в уличном сортире, новорожденная девочка упала в яму с фекалиями и погибла. Возбуждено уголовное дело.



Трагедия произошла 20 августа в одной из деревень Витебского района. 39-летняя беременная женщина выпивала вместе со своим сожителем, утром следующего дня она пошла в туалет, где родила ребенка.

Младенец упала в выгребную яму, а мать не стала его доставать. Вернувшись в дом женщина рассказала о произошедшем мужчине, который вызвал «скорую», но спасти новорожденную не удалось.

Позже экспертиза установит, что девочка умерла механической асфиксии — дыхательные пути были забиты фекалиями. Кроме того в крови младенца обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,3 промилле, что подтверждает факт употребления матерью алкоголя накануне родов.

Следователям женщина заявила, что была пьяна и не поняла, что рожает. После того, как ребенок упал в яму, посчитала его мертвым. На учете по беременности женщина не состояла. Шесть лет назад она отказалась от своего ребенка в роддоме.

По результатам расследования 39-летней женщине предъявили обвинение по части 1 статьи 144 УК — причинение смерти по неосторожности, теперь ей грозит до трех лет лишения свободы. С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.