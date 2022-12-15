Парк Фрунзе в Витебске ждет обрезка

Сяржук Серабро • 15/12/22 11:40 • Экалогія

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство собирается в канун Нового года провести обрезку почти двухсот деревьев в парке Фрунзе.



Для этого проводится закупка услуг в форме электронного аукциона. Ориентировочная стоимость работ составляет 15 869 рублей 12 копеек. Финансируется закупка за счет бюджетных средств.

Согласно техническому заданию, планируется при помощи автовышки вырезать сухие сучья и мелкую сушь 104 деревьях с диаметром ствола до 35 сантиметров и на 70 деревьях с диаметром ствола свыше 35 сантиметров. Кроме того, для обрезки еще 20 деревьев привлекут промышленных альпинистов.

Сроки выполнения этих работ установлены с 22 по 31 декабря текущего года.