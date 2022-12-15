Сильная метель в Витебске. Фоторепортаж

• 15/12/22 22:29 • Экалогія

15 декабря в Витебске несколько часов бушевала сильная метель.
Сильная метель в Витебске. Фото Сергея Серебро

Из-за снегопада в городе горизонтальная видимость снижалась до 300 метров. Температура воздуха при этом колебалась шести градусов мороза днем до четырех градусов вечером.

Сильная метель в Витебске. Фото Сергея Серебро

Сильная метель в Витебске. Фото Сергея Серебро

Сильная метель в Витебске. Фото Сергея Серебро

В четверг за день в областном центре по данным городской метеостанции выпало 6 миллиметров осадков. А всего за первую половину декабря в Витебске выпало уже 44 миллиметра, что составляет 77% от месячной нормы.

Сильная метель в Витебске. Фото Сергея Серебро

Сильная метель в Витебске. Фото Сергея Серебро

Сильная метель в Витебске. Фото Сергея Серебро

Завтра по прогнозам синоптиков ожидается без осадков, но похолодает – температура атмосферного воздуха к вечеру опустится ниже -9 °C.

Сильная метель в Витебске. Фото Сергея Серебро

Сильная метель в Витебске. Фото Сергея Серебро

Сильная метель в Витебске. Фото Сергея Серебро

Сильная метель в Витебске. Фото Сергея Серебро

Сильная метель в Витебске. Фото Сергея Серебро

Сильная метель в Витебске. Фото Сергея Серебро

Сильная метель в Витебске. Фото Сергея Серебро

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