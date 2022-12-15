В Витебске умер один из старейших журналистов Вадим Борщевский
На 73-м году жизни в ночь с 14 на 15 декабря в Витебске умер один из старейших журналистов города Вадим Борщевский.
Вадим Борщевский уроженец Полоцка, он окончил филологический факультет Белорусского государственного университета.
Педагог по образованию, он много занимался журналистикой. В 1990-е был одним из издателей витебской городской газеты «ЛАД». Сотрудничал с рядом СМИ, какое-то время возглавлял журналистское сообщество Витебской области. Был шеф-редактором газеты «Витебский курьер» в конце ее существования в виде печатного издания.
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