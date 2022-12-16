Два человека погибли на пожаре в Лиозненском районе
15 декабря произошел пожар в агрогородке Новое Село Лиозненского района, погибли два человека, еще двоих спасли.
Горела одна из квартир на первом этаже двухэтажного восьмиквартирного жилого дома по Центральной улице.
В горящей квартире пожарные нашли 65-летнюю хозяйку и ее 62-летнего бывшего супруга. Их вынесли на свежий воздух, но после проведения ряда реанимационных мероприятий медики констатировали смерть пострадавших.
Со второго этажа пожарные спасли двух женщин, 48-летнюю хозяйку квартиры, с инвалидностью по опорно-двигательному аппарату, вынесли на руках, а ее гостью эвакуировали через окно по лестнице, так как она побоялась идти через задымленную зону.
По предварительной версии причиной пожара стала неосторожность при курении кого-то из погибших, сообщается пресс-службой МЧС.
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