Два человека погибли на пожаре в Лиозненском районе

Зоя Машэка • 16/12/22 11:02 • Здарэнні

15 декабря произошел пожар в агрогородке Новое Село Лиозненского района, погибли два человека, еще двоих спасли.



Горела одна из квартир на первом этаже двухэтажного восьмиквартирного жилого дома по Центральной улице.

В горящей квартире пожарные нашли 65-летнюю хозяйку и ее 62-летнего бывшего супруга. Их вынесли на свежий воздух, но после проведения ряда реанимационных мероприятий медики констатировали смерть пострадавших.

Со второго этажа пожарные спасли двух женщин, 48-летнюю хозяйку квартиры, с инвалидностью по опорно-двигательному аппарату, вынесли на руках, а ее гостью эвакуировали через окно по лестнице, так как она побоялась идти через задымленную зону.

По предварительной версии причиной пожара стала неосторожность при курении кого-то из погибших, сообщается пресс-службой МЧС.