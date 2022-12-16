В Витебске уже 29 сантиметров снега, в Поставах уже 45

Сяржук Серабро • 16/12/22 11:14 • Экалогія

Высота снежного покрова в Витебске увеличилась на 4 сантиметра и достигла уровня 29 сантиметров.



Как сообщали «ННВ», вчера, 15 декабря, в областном центре прошел обильный снегопад в результате которого за несколько часов выпало 6 миллиметров осадков.

На западе Витебской области сугробы еще большие. По данным метеостанции в Лынтупах в Поставском районе высота снежного покрова составляет уже 45 сантиметров, правда, за вчерашний день она выросла всего на один сантиметр.