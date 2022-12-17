Мужчина с малышом пострадали в результате наезда легковушки в Витебске
На проспекте Черняховского в Витебске легковушка сбила мужчину, везшего в саночках ребенка.
Вечером 15 декабря 59-летний водитель автомобиля «Renault Logan» на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу 59-летенму пешеходу, перевозившему на санях 4-летнего ребенка.
В результате ДТП мужчина и ребенок получили телесные повреждения и доставлены в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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