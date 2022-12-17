Овощи подорожали на 13% только за ноябрь — статистика Витебской области

Сяржук Серабро • 17/12/22 15:52 • Эканоміка

Несмотря на мораторий на повышение цен в Витебской области цены на овощную продукцию выросли за последний месяц сразу на 13%.



При этом согласно областной статистике, в целом цены на продовольствие в ноябре по сравнению с октябрем упали на 0,8%, на услуги — на 0,5%, на непродовольственные товары — 1,3%.

Согласно инфографике рост цен зафиксирован не только на овощи, но и на синтетические моющие средства (0,8%), услуги концертных организаций (2,5%) и общественного транспорта (1,5%).