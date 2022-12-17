Почти на 7 тыс. голов уменьшилось коровье стадо Витебщины в 2022 году
Только за три осенних месяца поголовье коров в Витебской области сократилось на 1900 животных.
Как писали «ННВ» ранее, в сентябре сокращение коровьего стада составило 600 животных, в октябре — 800, а в ноябре оно уменьшилось еще на 500 коров.
В результате на 1 декабря в сельхозорганизациях региона оставалось 181 300 коров, что на 6900 животных меньше, чем в начале года.
Количество КРС в Витебской области за осенние месяцы сократилось на 12 100 животных — с 522 000 до 509 900 голов.
При этом по данным статистики колхозам в этом году удалось запасти примерно на 9% больше кормов, чем в прошлом году, как в абсолютном исчислении, так и в расчете на одну условную голову скота.
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