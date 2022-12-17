Почти на 7 тыс. голов уменьшилось коровье стадо Витебщины в 2022 году

Ігар Арцюх • 17/12/22 15:35 • Эканоміка

Только за три осенних месяца поголовье коров в Витебской области сократилось на 1900 животных.



Как писали «ННВ» ранее, в сентябре сокращение коровьего стада составило 600 животных, в октябре — 800, а в ноябре оно уменьшилось еще на 500 коров.

В результате на 1 декабря в сельхозорганизациях региона оставалось 181 300 коров, что на 6900 животных меньше, чем в начале года.

Количество КРС в Витебской области за осенние месяцы сократилось на 12 100 животных — с 522 000 до 509 900 голов.

При этом по данным статистики колхозам в этом году удалось запасти примерно на 9% больше кормов, чем в прошлом году, как в абсолютном исчислении, так и в расчете на одну условную голову скота.