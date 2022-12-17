Российский военный пытался отсудить у витеблянки, с которой развелся, половину квартиры

Сяржук Серабро • 17/12/22 22:54 • Грамадства

Российский военный после развода пытался отсудить у жительницы Витебска половину квартиру.



Россиянин обратился в Железнодорожный суд Витебска с иском, в котором требовал разделить приобретенную во время брака и зарегистрированную на жену квартиру пополам.

В суде, однако выяснилось, что спорное жилье семья приобрела в обмен на приватизированную квартиру, принадлежащую витеблянке. После этого она приватизировала уже новую квартиру, внеся чеки «Жильё» на необходимую сумму.

В суде мужчина уверял, что участвовал в приватизации квартиры деньгами, на которые приобретал жилищные чеки. Однако суд первой инстанции посчитал, эти обстоятельства основанием для признания за истцом права собственности на долю в квартире не являются, поскольку он на момент приватизации в квартире зарегистрирован не был. Вообще постоянно он проживал территории России, так как был гражданином этой страны и военнослужащим. О наличии у него права собственности на долю в квартире в договоре купли-продажи не указано.

Россиянин подал апелляцию в Витебский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам этого суда решение Железнодорожного суда оставила без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.