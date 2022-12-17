В Сенненском районе перевернулся трактор, механизатора доставали спасатели

Зоя Машэка • 17/12/22 14:54 • Здарэнні

В результате опрокидывания трактора «МТЗ-82» в деревне Козловка Сенненского района помощь потребовалась 58-летнему трактористу, который оказался заблокирован в кабине.



Нога тракториста была зажата дверцей кабины, самостоятельно выбраться он не мог. Поэтому спасателям пришлось разжать конструктивные элементы кабины с помощью аварийно-спасательного инструмента.

После этого сельчанина удалось вызволить из трактора. Мужчину сразу же осмотрели медики, госпитализация ему не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.