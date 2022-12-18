В Браславском районе посадили чиновника за сокрытие падежа скота

Ігар Арцюх • 18/12/22 15:43 • Палітыка

К 2 годам лишения свободы приговорили бывшего зампредседателя Браславского райисполкома за преступное бездействие.



В вину чиновнику, занимавшему должность начальника управления сельского хозяйства и продовольствия районного исполнительного комитета, поставили то, что с декабря 2019 года по февраль 2021 года, достоверно зная о наличии в ОАО «Межаны» недостачи 1181 головы КРС, не принял мер к внесению должностными лицами ОАО «Межаны» достоверных статистических сведений в официальные документы.

В результате при его попустительстве должностные лица этого предприятия совершили должностной подлог. Как сообщали «ННВ», они были осуждены по части 1 статьи 427 УК.

Суд Глубокского района признал чиновника виновным в бездействии должностного лица, занимавшего ответственное положение. На основании части 3 статьи 425 УК его приговорили к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Кроме того, мужчина должен вы со штраф в 9600 рублей, а также он на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, совершением юридически значимых действий.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

На оглашении приговора в суд Глубокского района свезли руководителей районных исполкомов Витебщины, курирующих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.