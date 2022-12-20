В Орше опять покрасят воду в отопительной системе

Зоя Машэка • 20/12/22 23:35 • Эканоміка

Оршанцев предупреждают, что 20 декабря в отопительной системе Орши и Барани будет циркулировать вода ядовито-зеленого цвета.



Мероприятия по окрашиванию теплоносителя «Оршанская ТЭЦ» будет проводить для поиска утечек, а также для пресечения несанкционированного слива сетевой воды из тепловых сетей и систем отопления.

Для подкрашивания сетевой воды используют пищевой краситель «Уранин А». Краситель является безвредным для здоровья людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, заверяет «Витебскэнерго».

«Уранин А» также известен под названием «флуоресцин» и дает при растворении в воде насыщенный зеленый цвет.

При обнаружении стоков, луж, снега, окрашенных в изумрудно-зелёный цвет, изменения цвета горячей воды из крана просим немедленно сообщать об этом в диспетчерскую службу района тепловых сетей филиала «Оршанская ТЭЦ» по телефонам 53-80-78 и 8(029)202-80-78.

Окрашенная вода в теплосетях у оршанцев будет до конца отопительного сезона.