Фура врезалась в легковушку под Витебском, есть пострадавшие
21 декабря возле Новки столкнулись легковушка и фура, травмы получили два человека.
По информации Госавтоинспекции, 40-летний житель Витебска, управляя автопоездом в составе тягача «DAF» с полуприцепом, совершил столкновение с автомобилем «Volkswagen Golf», который выехал со второстепенной дороги.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легковушки получили травмы и были доставлены в Витебскую областную клиническую больницу
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