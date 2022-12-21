Фура врезалась в легковушку под Витебском, есть пострадавшие

Іван Дзедушкін • 21/12/22 16:11 • Здарэнні

21 декабря возле Новки столкнулись легковушка и фура, травмы получили два человека.



По информации Госавтоинспекции, 40-летний житель Витебска, управляя автопоездом в составе тягача «DAF» с полуприцепом, совершил столкновение с автомобилем «Volkswagen Golf», который выехал со второстепенной дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легковушки получили травмы и были доставлены в Витебскую областную клиническую больницу