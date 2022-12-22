Из-за новогодних праздников изменится работа общественного транспорта

ННВ • 22/12/22 18:32 • Падзеі

Ссылаясь на уменьшение пассажиропотока «Витебскоблавтотранс» сообщает, что 30 декабря под 2 января расписание междугородних и пригородных маршрутов автобусов будет изменено.



При этом сообщается, что 30 декабря (пятница) рейсы по городу, пригороду и межгороду будут выполняться по расписанию пятницы, а 31 декабря (суббота) рейсы по городу, пригороду и межгороду будут выполняться по расписанию субботы.

Однако не будут выполняться нижеперечисленные рейсы:

“Витебск – Минск” с отправлением от АВ г. Витебска в 12-30;

“Витебск – Городок” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-45;

“Витебск – Зароново” с отправлением от АВ г. Витебска в 20-25;

“Витебск – Кабище” с отправлением от АВ г. Витебска в 19-00;

“Витебск – Замосточье” с отправлением от АВ г. Витебска в 15-30;

“Витебск – Лосвидо” с отправлением от АВ г. Витебска в 16-25;

“Витебск – Поддубье” с отправлением от АВ г. Витебска в 16-50;

“Витебск – Рябово” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-20;

“Витебск – Сенно” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-00;

“Витебск – Слобода(Задуб)” с отправлением от АВ г. Витебска в 16-00;

“Витебск –Сокольники” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-20;

“Витебск – Шлыки” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-00;

“Витебск – Чашники” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-05.

1 января (воскресенье) рейсы по городу, пригороду и межгороду будут выполняться по расписанию субботы.

При этом не будут выполняться нижеперечисленные рейсы:

“Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-55;

“Витебск – Браслав” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-30;

“Витебск – Докшицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-00;

“Витебск – Сенно” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-25;

“Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;

“Витебск – Минск” с отправлением от АВ г. Витебска в 12-30;

“Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-40;

“Витебск – Новолукомль” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-20;

“Витебск – Чашники” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-05;

“Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-35;

“Витебск – Дрюково” с отправлением от о.п. Московский в 6-05;

“Витебск – Езерище” с отправлением от АВ г. Витебска в 5-50;

“Витебск – Жебентяи” с отправлением от АВ г. Витебска в 5-50 и 11-40;

“Витебск – Жигалово” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-45 и 9-45;

“Витебск – Задетуни” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-10;

“Витебск – Замосточье” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-15;

“Витебск – Зароново” с отправлением от АВ г. Витебска в 5-45;

“Витебск – Застаринье” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-25;

“Витебск – Калиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-05;

“Витебск – Копти” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-45;

“Витебск – Котово” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-45 и 9-40;

“Витебск – Курино” с отправлением от АВ г. Витебска в 9-10;

“Витебск – Лиозно” с отправлением от о.п. Московский в 5-50;

“Витебск – Лосвидо” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-30 и 16-25;

“Витебск – Мишневичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-35;

“Витебск – Мошканы” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-30;

“Витебск – Поддубье” с отправлением от АВ г. Витебска в 9-10 и 16-50;

“Витебск – Речки” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-10 и 15-05;

“Витебск – Рябово” с отправлением от АВ г. Витебска в 10-00;

“Витебск – Синицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-05;

“Витебск – Слобода (Задуб)” с отправлением от АВ г. Витебска в 8-45 и 16-00;

“Витебск – Сокольники” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-25;

“Витебск – Стайки” с отправлением от АВ г. Витебска в 5-45;

“Витебск – Ст. Село” с отправлением от АВ г. Витебска в 5-40 и 7-50;

“Витебск – Сущево” с отправлением от АВ г. Витебска в 5-50;

“Витебск – Трущи” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-25;

“Витебск – Шапечино” с отправлением от АВ г. Витебска в 5-40;

“Витебск – Шлыки” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-05.

2 января (понедельник) рейсы по городу, пригороду и межгороду будут выполняться по расписанию воскресенья.