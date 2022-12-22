Снегоуборочная машина сбила ребенка в Чашникском районе

Іван Дзедушкін • 22/12/22 18:07 • Здарэнні

Утром 22 декабря в Чашникском районе школьник попал под снегоуборочную машину, когда ожидал автобус на краю дороги.



В деревне Новая Заря 47-летний водитель, управлявший грузовиком «МАЗ» с отвалом и пескоразбрасывателем, при разъезде со встречным автомобилем совершил наезд на стоящего на краю проезжей части дороги 12-летенго мальчика.

В результате наезда снегоуборочной машины школьник получил травмы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.