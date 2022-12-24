Бездомный едва не сжег пятиэтажку в Витебске

Зоя Машэка • 24/12/22 10:57 • Здарэнні

В Витебске забравшийся в подвал пятиэтажного дома бездомный мужчина устроил пожар.



Днем 23 декабря пожарные получили сообщение о том, что горит кирпичная пятиэтажка на улице Вострецова в областном центре. Прибывшие на вызов экипажи МЧС обнаружили сильное задымление в подвале дома.

Было оперативно сформировано звено газодымозащитной службы, которое стало спускаться в подвальное помещение. Дым был плотным, все окна в подвале были закрыты, ему некуда было деваться, кроме того передвижению пожарных препятствовали захламленность подвала и его запутанная планировка.

Ориентируясь на крики с просьбами о помощи, спасатели нашли в подвале 57-летнего мужчину, который проник в помещение самовольно. Его вывели наружу и передали медикам.

У бездомного обгорели ноги (ожоги 2-3 степени), а также он получил отравление продуктами горения. Пострадавшего госпитализировали в Витебскую областную клиническую больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

По предположениям пожарных, подвал загорелся из-за неосторожности при курении спасенного мужчины. Сейчас выясняется, как он забрался в чужой подвал.