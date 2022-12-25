На «Нафтане» произошел пожар — горел резервуар с нефтепродуктами

ННВ • 25/12/22 14:20 • Эканоміка

25 декабря в Новополоцке на ОАО «Нафтан» произошел пожар, на его ликвидацию потребовалось более часа.



В 10:12 пожарные получили сообщение о возгорании резервуара РВС-2000 с некондицией нефтепродуктов установки АВТ-6. Подобный вертикальный резервуар вмещает 2000 кубометров жидкого вещества.

На место пожары выехали подразделения МЧС. В 11:23 им удалось локализовать возгорание, не допустив распространения очага горения за пределы конструкции резервуара.

Ликвидировали возгорание в 11:23. Люди во время пожара на ОАО «Нафтан» не пострадали.

В результате происшествия работа установки и технологический процесс не нарушены. Причина возгорания и ущерб будут определены объектовой комиссией предприятия, сообщается пресс-службой МЧС.