В Витебске горело студенческое общежитие, эвакуировали 56 человек

Зоя Машэка • 25/12/22 14:02 • Здарэнні

24 декабря произошел пожар на улице Марка Шагала в Витебске, горело студенческое общежитие.



Пожар начался в 8:10 в коридоре на шестом этаже девятиэтажного здания общежития Витебского филиала УО «Международный университет «МИТСО».

До прибытия пожарных работники общежития смогли эвакуировать из здания 56 человек.

В результате пожара был уничтожен потолочный светильник, закопчены стены и потолок коридора. Люди на пожаре не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС. Причина пожара устанавливается.

На следующий день, 25 декабря, загорелось еще одно общежитие. В 5:26начался пожар в комнате на первом этаже четырехэтажного здания общежития ОАО «Полоцкий агросервис» в деревне Богатырская Полоцкого район.

Живший комнате 46-летний работник агросервиса в результате пожара получил отравление продуктами горения. Его пришлось госпитализировать.

В горевшей комнате повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок. Пожарные эвакуировали из здания 20 человек, из них 2 детей. Причина пожара устанавливается.