На пожаре в Витебске спасли молодого безработного
26 декабря в Витебске произошел пожар квартиры в одном из домов на улице Новый Быт, пожарные спасли молодого владельца жилища.
Примерно в два час дня в МЧС поступило сообщение о пожары. Приехавшие на вызов пожарные увидели, что из окна на четвертом этаже идет дым.
Дверь в квартиру оказалась незапертой, проникнув внутрь спасатели обнаружили горящий диван, а в соседней комнате на кровати лежал мужчина, который не подавал признаков жизни.
Пожарные вынесли пострадавшего на свежий воздух. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала 34-летнего мужчину в больницу. Как выяснилось позже, пострадавший нигде не работал и проживал один, сообщается пресс-службой МЧС.
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