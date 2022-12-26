Под Оршей сгорел пенсионер

ННВ • 26/12/22 14:01 • Здарэнні

Пожар, унесший жизнь 65-летнего мужчины, произошел на Рождество в Оршанском районе.



25 декабря в 22-15 пожарные получили сигнал о пожаре в деревне Селекто. Приехавший на вызов экипаж обнаружил, что горит частный бревенчатый дом.

В ходе тушения пожара и разборки обрушившихся строительных конструкций на пожарище работники МЧС нашли тело погибшего хозяина избы.

В результате пожара в доме и хозяйственной постройке были уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены.

По факту пожара и гибели человека проводится проверка, причина пожара устанавливается. По предварительной версии дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем пенсионера при курении погибшим, сообщается пресс-службой МЧС.