В три раза подорожал гамбургер за 9 лет

Сяржук Серабро • 26/12/22 14:49 • Эканоміка

За время, прошедшее с открытия ресторана McDonalds в Витебске, гамбургер успел подорожать более чем в три раза.



В начале декабря 2013 года «ННВ» сравнили цены на фастфуд в трех заведениях общепита, доступных в Витебске. Благодаря этому сегодня можно подсчитать т.н. индекс гамбургера и узнать, во сколько выросла цена простого сэндвича.

Девять лет назад, с учетом деноминации, витеблянин мог купить в «МакДональдс» гамбургер за 1 рубль, картошку фри за 1 рубль 10 копеек и стакан колы за 77 копеек. Всего такой перекус обошелся бы ему в 2 рубля 87 копеек.

Сегодня при походе в McDonalds, который объявил об уходе из Беларуси, но не ушел, гамбургер обойдется в 3 рубля 10 копеек, картошка фри — 3 рубля 10 копеек, а стакан колы в 2 рубля 40 копеек. Всего витеблянин таким образом потратит на фастфуд 8 рублей 60 копеек.

Как видим, вся еда подорожала примерно в три раза. При этом на гамбургеры и колу цены выросли и в долларовом эквиваленте — на 10 и 8 центов соответсвенно. Только картошка, с учетом курса Нацбанка, подешевела на 1 цент.