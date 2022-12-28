За 2022 год салат Оливье подорожал в Беларуси на 12% с лишним

Сяржук Серабро • 28/12/22 18:20 • Эканоміка

Готовя новогоднее застолье белорусские хозяйки заметят, что на продукты для традиционного на постсоветском пространстве праздничного салата «Оливье» они потратили значительно больше, чем в прошлом году.



По подсчетам «ННВ» новогодний тазик такого салата обойдется белорусу уже в 26 рублей 21 копейку, тогда как год назад он стоил 23 рубля 33 копейки. Всего за 12 месяцев цена выросла на 2 рубля 88 копеек, что составляет 12,3%.

Цены на ингредиенты советского «Оливье» с в одном из крупных магазинов Витебска мы нашли такие:

Колбаса варёная («Докторская», 1 кг) — 10 рублей 45 копеек (подорожала на 13%);

Картофель (1 кг) — 94 копейки (подешевел на 40,9%) ;

; Морковь (1 кг) — 94 копейки (подешевела на 43%) ;

; Лук репчатый (1 кг) — 1 рубль 20 копеек (подорожал на 0,8%);

Зеленый горошек (1 банка) — 2 рубль 54 копейки (подорожал на 53,9%);

Маринованные огурцы (850 грамм) – 5 рубля 77 копеек (подорожали на 19%);

Яйца (10 штук) — 2 рубля 77 копеек (подорожали на 22,6%);

Майонез (200 грамм) – 1 рубль 69 копеек (подорожал на 61%).

Как видим, подешевели только картошка и морковка, которые в этом году уродили. Лидеры в росте цен майонез, зеленый горошек и яйца.

Если же сравнить цены салата с 2011 годом, то белорусский рубль девальвировал к «Оливье» уже в 3,83 раза.