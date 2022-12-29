Дополнительный транспорт пустят в Витебске в новогоднюю ночь

ННВ • 29/12/22 16:38 • Падзеі

Узнали, как в ночь на Новый год в Витебске будет работать общественный транспорт.



Как сообщает Витебский городской исполнительный комитет, в праздничную ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года в областном центре городской транспорт будет работать до 3 часов:

Для этого в Витебске пустят дополнительные рейсы по следующим городским маршрутам:

Троллейбус №1 «Железнодорожный вокзал – улица Правды – микрорайон Фрунзе»;

Троллейбус №2 «Смоленский рынок – проспект Строителей – микрорайон Фрунзе»;

Троллейбус №4 «Железнодорожный вокзал – проспект Строителей – Смоленский рынок»;

Троллейбус №8 «Смоленский рынок – улица Правды – микрорайон Фрунзе»;

Троллейбус №11 «Железнодорожный вокзал – улица Воинов-Интернационалистов – микрорайон Медцентр»;

Троллейбус №15 «Керамзитовый завод – Дворец Спорта – улица Марка Фрадкина».

Трамвай №1 «Улица Максима Горького – проспект Людникова»;

Трамвай №7 «Улица Максима Горького – проспект Фрунзе»;

Трамвай №8 «Улица Титова – улица Петруся Бровки».