Дополнительный транспорт пустят в Витебске в новогоднюю ночь

• 29/12/22 16:38 • Падзеі

Узнали, как в ночь на Новый год в Витебске будет работать общественный транспорт.
Заснеженный трамвай на Полоцком путепроводе. Последствия циклона «Даниэлла» («Daniella») в Витебске. Фото Сергея Серебро

Как сообщает Витебский городской исполнительный комитет, в праздничную ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года в областном центре городской транспорт будет работать до 3 часов:

Для этого в Витебске пустят дополнительные рейсы по следующим городским маршрутам:

  •  Троллейбус №1 «Железнодорожный вокзал – улица Правды – микрорайон Фрунзе»;
  •  Троллейбус №2 «Смоленский рынок – проспект Строителей – микрорайон Фрунзе»;
  •  Троллейбус №4 «Железнодорожный вокзал – проспект Строителей – Смоленский рынок»;
  •  Троллейбус №8 «Смоленский рынок – улица Правды – микрорайон Фрунзе»;
  •  Троллейбус №11 «Железнодорожный вокзал – улица Воинов-Интернационалистов – микрорайон Медцентр»;
  •  Троллейбус №15 «Керамзитовый завод – Дворец Спорта – улица Марка Фрадкина».

 

  •  Трамвай №1 «Улица Максима Горького – проспект Людникова»;
  •  Трамвай №7 «Улица Максима Горького – проспект Фрунзе»;
  •  Трамвай №8 «Улица Титова – улица Петруся Бровки».

 

  •  Автобус №2 «Площадь Победы – Керамзитовый завод»;
  •  Автобус №13 «Площадь Победы – поселок Мишково»;
  •  Автобус №99 «Площадь Победы – Тирасполь»;
  •  Автобус №46 «Вокзал – улица Марка Фрадкина»;
  •  Автобус №10 «Вокзал – микрорайон Медцентр».
            
Меткі: , , , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 