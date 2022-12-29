Витеблянину вернут смартфон, конфискованный за размещение фото с бело-красно-белым флагом

Сяржук Серабро • 29/12/22 21:08 • Палітыка

Председатель Витебского областного суда Александр Федюкевич постановил вернуть витеблянину смартфон, который у него конфисковали за размещение фото с бело-красно-белым флагом в соцсетях.



Дело жителя Витебска рассматривалось 22 августа в Первомайском суде Витебска. Мужчине вменяли в вину то, что он без разрешения администрации Первомайского района областного центра еще 2 2020 году разместил в социальной сети «Вконтакте» свое фото бело-красно-белым полотнищем на плечах, чем провел несанкционированное пикетирование.

Суд посчитал витеблянина виновным в нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия и на основании части 1 статьи 24.23 КоАП наказал его 60 часами общественных работ с конфискацией мобильного телефона марки «Xiaomi Redmi 7А», с помощью которого было совершено административное правонарушение.

Однако, проверив материалы дела, председатель Витебского областного суда Александр Федуюкович обнаружил, что санкции 1 части статьи 24.23 КоАП не предусматривают конфискацию имущества у гражданина, в отношении которого ведется административный процесс.

В связи с этим, постановлено изменить постановление суда первой инстанции и исключить из его резолютивной части момент о конфискации смартфона.

Теперь Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами президента должен либо вернуть гаджет владельцу, либо возместить его стоимость.