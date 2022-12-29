Задержан водитель, насмерть сбивший в Оршанском районе пешехода, и удравший с места ДТП

Іван Дзедушкін • 29/12/22 16:59 • Здарэнні

Вечером 27 декабря в Оршанском районе под колесами автомобиля погибла 64-летняя пенсионерка, водитель с места происшествия скрылся.



По данным Госавтоинспекции в деревне Яковлевичи на Центральной улице в районе пересечения с улицей Сержантова водитель совершил наезд на женщину, шедшую по обочине в попутном с автомобилем направлении.

После этого водитель с места ДТП скрылся, а пострадавшая в результате наезда пенсионерка умерла от полученных травм на месте аварии.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что ДТП было совершено на грузовом автомобиле «Mercedes-Benz». Сегодня по подозрению в совершении этого преступления в Минском районе задержан 37-летний местный житель, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.