Пассажирка такси пострадала в результате в Оршанском районе — легковушка столкнулась с маршруткой

Іван Дзедушкін • 30/12/22 20:29 • Здарэнні

Вечером 29 декабря в Оршанском районе столкнулись такси и маршрутка, пострадал человек.



Около 21:00 неподалеку от деревни Есипово произошло столкновение микроавтобуса «Peugeot» с легковым автомобилем «Volkswagen». После этого, судя по фото, легковушка вылетела в кювет.

В результате аварии 25-летняя пассажир такси получила травмы. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.